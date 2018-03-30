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Около 3000 жителей Нижегородской области призовут в армию весной 2018 года
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Около 3000 жителей Нижегородской области призовут в армию весной 2018 года 

Vgoroden.ru 47 минут назад
Фото: Vgoroden.ru
Весенний призыв на военную службу стартует по всей стране 1 апреля. Свой долг Родине предстоит отдать 3000 жителям Нижегородской области. Об этом сообщает военный комиссариат региона.
Как уточнили в военкомате, в армию будет призвано в том числе около 800 молодых людей из Нижнего Новгорода. Они будут направлены во все виды войск Вооруженных Сил РФ, а также в различные воинские формирования и органы. Около 400 нижегородцев будут служить в Национальной гвардии России. Традиционно жителей региона призовут и в элитные войска — Президентский, Преображенский и Семеновский полк, ВДВ, подразделения специального назначения Министерства обороны Российской Федерации. Еще 20 нижегородцев будут направлены в научные роты.
Также известно, что около ста нижегородцев выбрали службу по контракту. 600 человек прошли подготовку по военно-учетным специальностям. Еще четверо выбрали альтернативную службу.
Отправки нижегородцев в войска начнутся в середине апреля. Завершится призывная кампания 15 июля.
Вопросы, касающиеся воинской службы, призывники и их родители могут задать по телефону горячей линии 419-79-14.
Напомним, в прошлом году Нижний Новгород перевыполнил план по призыву в армию.
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