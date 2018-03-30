Около 3000 жителей Нижегородской области призовут в армию весной 2018 года

Весенний призыв на военную службу стартует по всей стране 1 апреля. Свой долг Родине предстоит отдать 3000 жителям Нижегородской области . Об этом сообщает военный комиссариат региона.

Как уточнили в военкомате, в армию будет призвано в том числе около 800 молодых людей из Нижнего Новгорода. Они будут направлены во все виды войск Вооруженных Сил РФ , а также в различные воинские формирования и органы. Около 400 нижегородцев будут служить в Национальной гвардии России. Традиционно жителей региона призовут и в элитные войска — Президентский, Преображенский и Семеновский полк, ВДВ, подразделения специального назначения Министерства обороны Российской Федерации . Еще 20 нижегородцев будут направлены в научные роты.

Также известно, что около ста нижегородцев выбрали службу по контракту. 600 человек прошли подготовку по военно-учетным специальностям. Еще четверо выбрали альтернативную службу.

Отправки нижегородцев в войска начнутся в середине апреля. Завершится призывная кампания 15 июля.

Вопросы, касающиеся воинской службы, призывники и их родители могут задать по телефону горячей линии 419-79-14.

Напомним, в прошлом году Нижний Новгород перевыполнил план по призыву в армию.