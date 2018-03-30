1 апреля начинается весенний призыв граждан на военную службу

1 апреля в Нижегородской области начинается весенний призыв граждан на военную службу.

Знаменательно, что начало весеннего призыва совпало с празднованием 8 апреля 100-летия образования военных комиссариатов Российской Федерации , а в феврале 2018 года исполнилось 100 лет со дня образования Красной Армии. За вековой период своего существования военный комиссариат Нижегородской области всегда, как в мирное, так и в военное время, успешно справлялся с возложенными на него обязанностями по поддержанию оборонного могущества нашей Родины.

В ходе призывной кампании в нашей области будет призвано в армию около 3000 человек, в том числе из Нижнего Новгорода более 800 призывников. Они будут направлены во все виды и рода Вооруженных Сил Российской Федерации, а также в другие войска, воинские формирования и органы. Около 400 наших земляков будут проходить службу в Национальной гвардии России.

Традиционно более 1500 нижегородцев будут призваны для службы в элитных воинских частях — Президентском полку Федеральной службы охраны , Преображенском и Семеновском полках, воздушно-десантных войсках, а также в подразделения специального назначения Министерства обороны Российской Федерации . 20 наших земляков будут направлены в научные роты.

Около 600 нижегородцев прошли подготовку по востребованным в войсках военно-учетным специальностям и будут направлены в воинские части для прохождения службы по этим специальностям.

Более 100 призывников на сегодняшний день уже приняли решение заменить год военной службы по призыву на два года службы по контракту. 4 нижегородца избрали альтернативную гражданскую службу.

Первые отправки призывников в войска начнутся во второй половине апреля. Призывники будут доставляться к местам прохождения военной службы железнодорожным и авиационным транспортом. При следовании воинскими командами более трех суток предусмотрено горячее питание. Перед отправкой в войска все призывники будут переодеты в повседневную форму одежды: для ВМФ — черного цвета, для ВКС и ВДВ — синего, для остальных видов и родов войск — зеленого цвета.

Закончится весенняя призывная кампания 15 июля 2018 года.

В период весеннего призыва в военном комиссариате Нижегородской области будет работать «прямая телефонная линия» по вопросам призыва граждан на военную службу по телефону 419-79-14.

Киреев Анатолий Павлович

421-03-77