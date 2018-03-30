Ещё
Современный американский броневик получил советскую зенитную пушку
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Современный американский броневик получил советскую зенитную пушку 

Российская Газета 30 минут назад
Фото: Российская Газета
В Йемене американский бронеавтомобиль класса MRAP с усиленной противоминной защитой M-ATV вооружили советской скорострельной зениткой.
Продукция компании Oshkosh Truck активно применяется в этой «горячей точке» подразделениями армий Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии.
Боевая машина имеет колесную формулу 4х4. Достаточно мощный дизельный двигатель в 370 л.с. разгоняет ее до 105 км/ч. Боевая масса четырехместной версии превышает 6 400 кг.
В настоящее время из районов боевых действий регулярно поступает информация об уничтожении повстанцами-хуситами бронеавтомобилей данной модели. При этом используются различные противотанковые боеприпасы, в том числе управляемые ракеты.
По самым грубым прикидкам, объединенная группировка войск уже потеряла более сотни только M-ATV.
Также некоторое количество броневиков стала трофеями действующих в Йемене вооруженных формирований. Боевики не только успешно их эксплуатируют, но и пытаются улучшить. Достаточно слабая огневая мощь повышалась радикальным образом. Например, на M-ATV устанавливали боевой модуль БППУ-1 от БТР— 80А.
Также в настоящее время замечена техника с 23-мм спаренными зенитными установками ЗУ-23-2, которые поставлялись еще во времена СССР. Конечно, это не 30-мм орудие 2А72 от российского бронетранспортера, но большие проблемы тем, кто попал под огневой шквал «зушки», создать сможет.
Российская Газета: последние новости
Видео: Сербская авиация совершила демонстративный облет Косово МИД РФ: В контролируемые США районы в Сирии прибывает тяжелая техника Гигантские орудия остановили наступление на Амуре
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве эвакуировали ТЦ «РИО»139
Варум отказалась от хита «Зимняя вишня»107
Не служивших по состоянию здоровья призовут в армию557
Обнаженка глазами робота35
Шнурова обвинили в домогательствах53
Видео
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
00:25
Юлия Скрипаль стремительно идет на попарвку
В мире Другое
03:04
От США потребовали освободить особняк в Петербурге
Политика Другое
02:23
Столице пообещали существенное потепление
Общество Новости Москвы
00:42
Началось строительство новой станции метро
Новости Москвы
00:37
В Москве простились с Анофриевым
Общество
00:35
Названы сроки открытия сезона велопроката
Новости Москвы
01:05
Минобороны прокомментировало обман радаров РФ
Армия Оружие
00:52
Пока вы спали: Армия призовет 128 тысяч человек
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение