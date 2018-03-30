Современный американский броневик получил советскую зенитную пушку

Йемене американский бронеавтомобиль класса MRAP с усиленной противоминной защитой M-ATV вооружили советской скорострельной зениткой.

Боевая машина имеет колесную формулу 4х4. Достаточно мощный дизельный двигатель в 370 л.с. разгоняет ее до 105 км/ч. Боевая масса четырехместной версии превышает 6 400 кг.

В настоящее время из районов боевых действий регулярно поступает информация об уничтожении повстанцами-хуситами бронеавтомобилей данной модели. При этом используются различные противотанковые боеприпасы, в том числе управляемые ракеты.

По самым грубым прикидкам, объединенная группировка войск уже потеряла более сотни только M-ATV.

Также некоторое количество броневиков стала трофеями действующих в Йемене вооруженных формирований. Боевики не только успешно их эксплуатируют, но и пытаются улучшить. Достаточно слабая огневая мощь повышалась радикальным образом. Например, на M-ATV устанавливали боевой модуль БППУ-1 от БТР— 80А.

Также в настоящее время замечена техника с 23-мм спаренными зенитными установками ЗУ-23-2, которые поставлялись еще во времена СССР. Конечно, это не 30-мм орудие 2А72 от российского бронетранспортера, но большие проблемы тем, кто попал под огневой шквал «зушки», создать сможет.