Холдинг «Высокоточные комплексы» вдвое увеличил экспорт

Холдинг «Высокоточные комплексы» подвел итоги работы в 2017 году. Рост выручки составил 28% — с 132,5 млрд рублей до 169,6 млрд рублей. Прибыль выросла на 9,5% и составила 17,3 млрд рублей. План экспортных поставок в 2017 году выполнен организациями холдинга полностью и более чем в два раза превысил объем 2016 года.

Предприятия «Высокоточных комплексов» исполнили масштабные контракты в рамках гособоронзаказа (ГОЗ). В Российскую армию поставлены новейшие образцы вооружения, военной и специальной техники: «Искандер-М», «Панцирь-С», «Верба», «Хризантема-С», «Бахча-У». Кроме того, в 2017 году успешно завершены государственные испытания зенитного ракетного комплекса «Багульник». Следующим этапом станет принятие комплекса на вооружение. Планируется, что в 2018 году рост объема ГОЗ составит 18%.

«Предприятия холдинга показали высокую эффективность как в части поставок по линии Минобороны , так и в части экспорта российских вооружений. Первое место по поставленной на экспорт продукции удерживает ЗРПК «Панцирь-С1», доля которого в экспорте холдинга достигает 35%», — заявил индустриальный директор кластера Вооружение Сергей Абрамов

Успешная реализация стратегии холдинга привела к заключению новых экспортных контрактов и расширению перечня продукции военного назначения, в отношении которой АО «НПО „Высокоточные комплексы“ предоставлено право на осуществление внешнеторговой деятельности. В частности, право на экспорт своей продукции получили АО „КБточмаш им. А. Э. Нудельмана“, АО „ВНИИ „Сигнал“ АО ЦКБА и АО „Сафоновский завод „Гидрометприбор“.