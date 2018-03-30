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«Техмаш» разрабатывает оружие для ударных беспилотников
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«Техмаш» разрабатывает оружие для ударных беспилотников 

Аргументы и Факты 25 минут назад
Фото: Аргументы и Факты
Входящий в «Ростех» научно-производственный концерн «Техмаш» начал разработку вооружения для российских ударных беспилотников, сообщает ТАСС со ссылкой на замдиректора компании Александра Кочкина.
«Еще одно наше новое направление — боевая нагрузка к ударным беспилотникам, уже отдельные работы ведутся, создаем образцы», — рассказал он на выставке ArmHiTec-2018.
Летом прошлого года в Минобороны заявили, что ОКБ «Симонова» создало опытный образец тяжелого беспилотника, госиспытания которого пройдут в 2018 году. Осенью того же года глава министерства Сергей Шойгу заявил, что ударные беспилотники поступят на вооружение в ближайшее время.
По словам Шойгу, в настоящее время Вооруженные силы располагают 1,8 тысячи беспилотников, при этом несколько лет назад их было всего 160.
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