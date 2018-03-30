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Сотрудников ОМОН и СОБР переведут на военную службу в течение трех лет
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Сотрудников ОМОН и СОБР переведут на военную службу в течение трех лет 

Аргументы и Факты 1 час назад
Фото: Аргументы и Факты
Сотрудники подразделений ОМОН и СОБР Росгвардии перейдут на военную службу в течение трех лет, сообщил замдиректора Росгвардии Сергей Захаркин.
Сообщается, что в 2018 году начнется перевод на военную службу авиационных подразделений АОСН, затем поэтапно начнут переводиться ОМОНы и СОБРы, начиная с Дальнего Востока и Сибири, передает ТАСС.
«Серьезно стоит вопрос о переводе на военную службу ОМОНов и СОБРов. В нормативном плане практически все согласования, установленные для выполнения этой законодательной процедуры, получены», — отметил Захаркин.
Он сообщил, что одной из главных проблем при переводе является обеспечение военнослужащих жильем. Для этого должна быть сформирована простая и прозрачная процедура получения жилья, которое военнослужащий может получить за пять лет.
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