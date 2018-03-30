Сотрудников ОМОН и СОБР переведут на военную службу в течение трех лет

Сотрудники подразделений ОМОН и СОБР Росгвардии перейдут на военную службу в течение трех лет, сообщил замдиректора Росгвардии Сергей Захаркин.

Сообщается, что в 2018 году начнется перевод на военную службу авиационных подразделений АОСН, затем поэтапно начнут переводиться ОМОНы и СОБРы, начиная с Дальнего Востока и Сибири, передает ТАСС

«Серьезно стоит вопрос о переводе на военную службу ОМОНов и СОБРов. В нормативном плане практически все согласования, установленные для выполнения этой законодательной процедуры, получены», — отметил Захаркин.

Он сообщил, что одной из главных проблем при переводе является обеспечение военнослужащих жильем. Для этого должна быть сформирована простая и прозрачная процедура получения жилья, которое военнослужащий может получить за пять лет.