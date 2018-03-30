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На военную службу омоновцев и собровцев переведут в течение трех лет
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На военную службу омоновцев и собровцев переведут в течение трех лет 

Интересант 1 час назад
На военную службу все сотрудники подразделений спецназа ОМОН и СОБР Росгвардии будут переведены в течение трех лет, заявил заместитель директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Сергей Захаркин.
По его словам, в нормативном плане практически все согласования, установленные для выполнения этой законодательной процедуры, получены.
«Серьезно стоит вопрос о переводе на военную службу ОМОНов и СОБРов. В этом году состоится перевод авиационных подразделений, на следующий год, поэтапно в течение трех лет, будут переводиться ОМОНы и СОБРы, начиная с Дальнего Востока, Сибири и далее», — цитирует ТАСС Захаркина, отметившего, что основная проблема заключается в механизме предоставления жилья сотрудникам указанных подразделений.
Он уточнил, что этого необходимо сформировать простую и прозрачную процедуру, позволяющую сотруднику приобрести жилье уже после пяти лет службы.
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