На военную службу омоновцев и собровцев переведут в течение трех лет

На военную службу все сотрудники подразделений спецназа ОМОН и СОБР Росгвардии будут переведены в течение трех лет, заявил заместитель директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Сергей Захаркин.

По его словам, в нормативном плане практически все согласования, установленные для выполнения этой законодательной процедуры, получены.

«Серьезно стоит вопрос о переводе на военную службу ОМОНов и СОБРов. В этом году состоится перевод авиационных подразделений, на следующий год, поэтапно в течение трех лет, будут переводиться ОМОНы и СОБРы, начиная с Дальнего Востока, Сибири и далее», — цитирует ТАСС Захаркина, отметившего, что основная проблема заключается в механизме предоставления жилья сотрудникам указанных подразделений.

Он уточнил, что этого необходимо сформировать простую и прозрачную процедуру, позволяющую сотруднику приобрести жилье уже после пяти лет службы.