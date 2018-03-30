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Поисковый отряд «Витязь» провел разведывательный выезд
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Поисковый отряд «Витязь» провел разведывательный выезд 

Обручевский меридиан 1 час назад
Фото: Обручевский меридиан
Поисковый отряд «Витязь» Московской общественной организации «Поиск» провел разведывательный выезд в Ржевском районе Тверской области.
В ходе выезда в рамках подготовки к весенней полевой экспедиции «Вахта Памяти» поисковики Обручевского района обследовали перспективные участки местности, с целью выявления фортификационных сооружений, воронок, образовавшихся от разрывов крупнокалиберных снарядов и авиационных бомб, траншей и стрелковых ячеек на местах ожесточенных боев 78 стрелковой дивизии.
78 стрелковая дивизия начала формироваться в марте 1942 года в городе Самарканд под номером 403. До прибытия в Московский военный округ дивизия насчитывала 9000 человек. 18 июля 1942 года 78 СД поступила в распоряжение 30 Армии Калининского фронта, насчитывая в своих рядах 12645 человек личного состава. 30 июля полки дивизии вступили в бой за город Ржев в районе деревни Ханино. За первые три дня боев общие потери дивизии составили 6121 солдат и командиров.
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