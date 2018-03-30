Поисковый отряд «Витязь» провел разведывательный выезд

Поисковый отряд «Витязь» Московской общественной организации «Поиск» провел разведывательный выезд в Ржевском районе Тверской области

В ходе выезда в рамках подготовки к весенней полевой экспедиции «Вахта Памяти» поисковики Обручевского района обследовали перспективные участки местности, с целью выявления фортификационных сооружений, воронок, образовавшихся от разрывов крупнокалиберных снарядов и авиационных бомб, траншей и стрелковых ячеек на местах ожесточенных боев 78 стрелковой дивизии.