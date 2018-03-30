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Российский спецназ получит новый паек
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Российский спецназ получит новый паек 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ПОСЕЛОК ЕЛАНСКИЙ (Свердловская область), 30 мар — РИА Новости. Новый продовольственный паек повышенной калорийности и энергоемкости для спецназа РФ находится в разработке, перед принятием на довольствие он будет проходить испытания, в том числе медицинские, сообщил в пятницу журналистом заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков.
"Новый продпаек для сил специальных операций сейчас только разрабатывается, ему предстоит пройти необходимые испытания, потом его будет отрабатывать медицина", — заявил Булгаков, находящийся с рабочей поездкой в войсках Центрального военного округа.
"Однако уже сейчас можно сказать, что в новом продпайке упор будет сделан на повышенное качество продуктов питания с увеличенными энергоемкостью и калорийностью", — отметил он.
Ранее директор "Военторга" Владимир Павлов сообщил о разрабатываемом предприятием особом продпайке для спецназа.
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