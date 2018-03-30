Российский спецназ получит новый паек

"Новый продпаек для сил специальных операций сейчас только разрабатывается, ему предстоит пройти необходимые испытания, потом его будет отрабатывать медицина", — заявил Булгаков, находящийся с рабочей поездкой в войсках Центрального военного округа.

"Однако уже сейчас можно сказать, что в новом продпайке упор будет сделан на повышенное качество продуктов питания с увеличенными энергоемкостью и калорийностью", — отметил он.