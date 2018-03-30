В России успешно испытан новейший ЗРК «Багульник»

Минобороны получит на вооружение перспективный комплекс с высокоэффективными зенитными ракетами.

корпорации «Ростех» заявили о завершении госиспытаний новейшего зенитно-ракетного комплекса «Багульник».

«Испытания новейшего зенитно-ракетного комплекса «Багульник» успешно завершены в 2017 году. Следующий этап — принятие комплекса на вооружение», — сообщили в компании.

Характеристики ЗРК пока не раскрываются.

Предположительно, «Багульник» представляет собой вариант, ранее проходивший под обозначением «Стрела-10МЛ» («Л» — указывает на использование технологии лазерного целеуказания).

По ранее опубликованной информации, «Багульник» комплектуется «малогабаритными высокоэффективными ЗУР» и «пассивной инфракрасной станцией кругового обзора», с тем, чтобы поражать цели по дальности до 14 км и высоте до 9 км.

Система разработана московским АО «Конструкторское бюро точного машиностроения им. А. Э. Нудельмана», входящим в состав холдинга АО «НПО „Высокоточные комплексы“.