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Военный эксперт прокомментировал сообщения об активности иностранных самолётов у границ России
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Военный эксперт прокомментировал сообщения об активности иностранных самолётов у границ России 

RT на русском 1 час назад
Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин в разговоре с RT прокомментировал информацию о том, что на прошедшей неделе 23 иностранных самолёта провели разведку у российских границ. «Это всё связано с давлением на Россию, оно сегодня многостороннее, начиная от провокации со Скрипалями, продолжая высылкой дипломатов и санкциями. Это всё элементы гибридной войны, в которой упрекают Россию, но, на самом деле, её ведёт запад против нас. И один из элементов — интенсивные полёты западных разведывательных самолётов вдоль наших воздушных границ. Попытка демонстрировать, кто в небе хозяин и что Россия находится под прицелом, нервировать наших генералов. Но на деле они просто тренируют нашу армию, наши средства противовоздушной обороны, наших пилотов истребителей-перехватчиков, так что спасибо им за заботу о повышении нашего высокого боевого мастерства. Пускай летают, запретить им никто не может, но мы будем извлекать из этого свою выгоду», — резюмировал Литовкин.
Ранее Минобороны России сообщило о том, на прошедшей неделе 23 иностранных самолёта провели разведку у российских границ. Военнослужащим дежурных сил ПВО шесть раз приходилось осуществлять вылеты для перехвата и сопровождения иностранных бортов.
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