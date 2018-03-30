Военный эксперт прокомментировал сообщения об активности иностранных самолётов у границ России 

Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин в разговоре с RT прокомментировал информацию о том, что на прошедшей неделе 23 иностранных самолёта провели разведку у российских границ. «Это всё связано с давлением на Россию, оно сегодня многостороннее, начиная от провокации со Скрипалями, продолжая высылкой дипломатов и санкциями. Это всё элементы гибридной войны, в которой упрекают Россию, но, на самом деле, её ведёт запад против нас. И один из элементов — интенсивные полёты западных разведывательных самолётов вдоль наших воздушных границ. Попытка демонстрировать, кто в небе хозяин и что Россия находится под прицелом, нервировать наших генералов. Но на деле они просто тренируют нашу армию, наши средства противовоздушной обороны, наших пилотов истребителей-перехватчиков, так что спасибо им за заботу о повышении нашего высокого боевого мастерства. Пускай летают, запретить им никто не может, но мы будем извлекать из этого свою выгоду», — резюмировал Литовкин.
Ранее Минобороны России сообщило о том, на прошедшей неделе 23 иностранных самолёта провели разведку у российских границ. Военнослужащим дежурных сил ПВО шесть раз приходилось осуществлять вылеты для перехвата и сопровождения иностранных бортов.