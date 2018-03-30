Завод «Залив» в Крыму может получить заказ на строительство рыбопромысловых траулеров

"В настоящее время прорабатывается вопрос строительства на «Заливе» серии рыбопромысловых траулеров", — сказал он, представляя в республиканском парламенте отчет о деятельности Совета министров в 2017 году.

Судостроительный завод «Залив» — одно из крупнейших промышленных предприятий Республики Крым, работает на рынке судостроения и судоремонта с 1938 года. Производственные мощности завода включают сухой док и корпусные цеха, позволяющие обеспечить строительство крупнотоннажных судов длиной до 340 м различного класса и назначения. В 2016 году предприятие отремонтировало около 20 судов.

По словам Аксенова, в настоящее время на заводе «Залив» строят девять судов, срок сдачи которых запланирован в текущем и следующем году. «В техническое перевооружение завода [после воссоединения Крыма с РФ ] вложено более 2 млрд рублей», — сказал он.

Глава региона добавил, что рыболовецкие суда в Крыму также в этом году начнет строить «Черноморская рыбодобывающая компания» [занимается строительством флота в рамках проекта увеличения добычи биоресурсов в Азово-Черноморском бассейне, входит в группу компаний «Морские ресурсы»]. «Подписан меморандум с Черноморской рыбодобывающей компанией, который предусматривает проектирование и строительство в период с 2018 по 2023 год десяти рыболовецких судов водоизмещением до 1 тыс. тонн», — сообщил Аксенов.

Стратегия социально-экономического развития Республики Крым до 2030 года и государственная программа развития промышленного комплекса республики до 2020 года предусматривают формирование шести промышленных кластеров, в том числе судостроительного. В целом крымские предприятия оборонно-промышленного комплекса выполняют государственные контракты на 22 млрд рублей, добавили в правительстве.