Гостями военной кафедры Самарского государственного аэрокосмического университета стали юнармейцы областного центра

Преподаватели вуза провели для ребят увлекательную экскурсию по музею, курсанты показали им интересные экспонаты, ознакомили с приборами и системами управления в кабине самолета МиГ-29.

Юнармейские отряды Самары побывали на военной кафедре Самарского государственного аэрокосмического университета им. С. П. Королёва (СГАУ).

Преподаватели вуза провели увлекательную экскурсию по музею, курсанты показали интересные экспонаты, разрешили ребятам посидеть в кабине самолета МиГ-29.

Также школьники в ходе экскурсии познакомились с работой студенческого военно-патриотического объединения «Сокол СГАУ» и договорились о сотрудничестве.

Военная кафедра при Куйбышевском авиационном институте была создана в 1942 году, здесь готовили специалистов для Военно-воздушных сил, Ракетных войск стратегического назначения

С 1998 года обучение студентов производится на технике четвертого поколения.