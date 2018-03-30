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Гостями военной кафедры Самарского государственного аэрокосмического университета стали юнармейцы областного центра
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Гостями военной кафедры Самарского государственного аэрокосмического университета стали юнармейцы областного центра 

ТК «Звезда» 35 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Преподаватели вуза провели для ребят увлекательную экскурсию по музею, курсанты показали им интересные экспонаты, ознакомили с приборами и системами управления в кабине самолета МиГ-29.
Юнармейские отряды Самары побывали на военной кафедре Самарского государственного аэрокосмического университета им. С. П. Королёва (СГАУ).
Преподаватели вуза провели увлекательную экскурсию по музею, курсанты показали интересные экспонаты, разрешили ребятам посидеть в кабине самолета МиГ-29.
Также школьники в ходе экскурсии познакомились с работой студенческого военно-патриотического объединения «Сокол СГАУ» и договорились о сотрудничестве.
Военная кафедра при Куйбышевском авиационном институте была создана в 1942 году, здесь готовили специалистов для Военно-воздушных сил, Ракетных войск стратегического назначения.
С 1998 года обучение студентов производится на технике четвертого поколения.
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