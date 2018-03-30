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«Калашников» и завод «Море» начнут строить два судна в Крыму
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«Калашников» и завод «Море» начнут строить два судна в Крыму 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Концерн «Калашников» в кооперации с крымским судостроительным заводом «Море» в 2018 году начнет строительство двух судов на подводных крыльях (СПК), сообщил глава республики Сергей Аксенов, представляя парламентариям Крыма отчет о деятельности Совета министров в 2017 году.
«В рамках выполнения поручения президента во втором полугодии текущего года планируется организация строительства двух судов на подводных крыльях в кооперации с концерном «Калашников», — цитирует Аксенова ТАСС.
Речь идет о кооперации концерна с расположенным в Феодосии ФГУП «Судостроительный завод „Море“. Это предприятие занимается производством и ремонтом скоростных кораблей.
Напомним, в октябре 2017 года на судостроительном заводе „Вымпел“ в Рыбинске (Ярославская область) состоялся торжественный спуск на воду морского пассажирского СПК нового поколения „Комета 120М“. Тогда сообщалось, что для испытаний на Черном море судно отправится в Крым и в 2018 году будет курсировать по маршруту Севастополь — Ялта.
В 2014 году первый зампред комитета Госдумы по промышленности Владимир Гутенев призвал возродить производство экранопланов, с помощью он предложил наладить бесперебойное сообщение с Крымом.
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