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Разработчики рассказали о производстве новой версии SSJ100
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Разработчики рассказали о производстве новой версии SSJ100 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Новая версия самолета Sukhoi Superjet 100 — на 75 мест — будет производиться с использованием большего числа российских комплектующих, сообщил в интервью РИА Новости президент "Гражданских самолетов Сухого" Александр Рубцов.
В настоящий момент доля иностранных комплектующих в базовой версии SSJ100 (рассчитана на 98 мест) превышает 70%.
"Самолет будет производиться с максимальным использованием комплектующих российского производства. Мы оставим только те системы, которые невыгодно или нецелесообразно заменять, производство которых слишком долго и дорого локализовывать. Но все, что входит в требования наших заказчиков, мы, безусловно, выполним", — рассказал Рубцов.
По плану производителя, кабина нового воздушного судна будет максимально унифицирована с кабиной МС-21. Дополнительно будут проведены работы по снижению веса интерьера.
"Вообще, задачи, которые мы перед собой ставим, достаточно амбициозные. Помимо того, что мы оптимизируем размер самолета, мы ставим задачу снизить вес конструкции на 10-15%, улучшить аэродинамическое качество на 10%, на 5% снизить удельный расход топлива у двигателя, который мы предполагаем использовать на втором этапе развития проекта. Возможно, будем использовать новые технологии для перемещения самолета по взлетно-посадочной полосе. Большая и важная задача на сегодня — снижение эксплуатационных расходов", — продолжил он.
По его словам, все это вытекает из требований государственных и коммерческих заказчиков. «Задачу сделать рыночно привлекательный самолет с нас никто не снимал, учитывая масштаб инвестиций», — отметил президент ГСС.
Полностью текст интервью читайте в 11.20 на сайте ria.ru.
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