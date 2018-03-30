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Музей Победы раздает бесплатные билеты знатокам военной техники
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Музей Победы раздает бесплатные билеты знатокам военной техники 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Бесплатные билеты в Музей Победы в Москве достанутся ценителям военной техники в субботу, 31 марта. В этот день началось массовое производство легендарного танка Т-34, и первые 34 участника, которые сфотографируются на фоне танка у здания музея, смогут бесплатно посетить открытую площадку вооружения, военной техники и инженерных сооружений.
Фотографии необходимо будет разместить в социальных сетях. Легендарный Т-34 расположен около здания администрации Музея Победы на ул. Фонченко, д. 10.
Напомним, 31 марта 1940 года был подписан приказ о постановке Т-34 в серийное производство. На различных заводах СССР с 1940 по 1944 год было изготовлено 33 тыс. 805 машин трех модификаций.
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