Минобороны провело испытания ракеты, о которой говорил Путин 

Минобороны РФ опубликовало видео испытаний тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», о которой ранее рассказал президент РФ Владимир Путин. Это уже второй бросковый запуск. Первые прошли в декабре прошлого года, передает РИА Новости.
Первого марта Владимир Путин в послании к Федеральному собранию представил новейшие виды российского вооружения, не имеющие аналогов в мире. Речь идет о ракетном комплексе «Сармат», подводных беспилотниках, крылатой ракете с ядерной энергоустановкой, авиационном ракетном комплексе «Кинжал», лазерном оружии. Кроме того, он рассказал о создании гиперзвукового оружия — системы «Авангард», способной лететь в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность со скоростью, превышающей число Маха более чем в двадцать раз. По мнению экспертов, появление такого оружия сделает бесполезной всю американскую систему ПРО. Выступление сопровождалось кадрами с новой техникой и компьютерными моделями ее работы.
Президент тогда подчеркнул, что Россия никому не угрожает и не собирается ни на кого нападать, а новые разработки призваны «обеспечить безопасность страны». Чуть позже — в интервью в фильме «Миропорядок-2018» — Путин уточнил, что Россия может применить ядерное оружие лишь в качестве ответного удара.