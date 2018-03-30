«Нужно держать порох сухим»: эксперт о росте военной активности у границ РФ

Разведку у границ России на прошлой неделе вели 23 иностранных самолета, российским истребителям дежурных сил ПВО шесть раз пришлось подниматься в воздух для их перехвата и сопровождения, следует из данных в официальном печатном органе Минобороны РФ , газете «Красная звезда».

"Нарушений воздушного пространства РФ не допущено", — отмечает издание.

"Это необычная активность. При этом увеличилась не только обычная разведывательная деятельность в воздухе. Увеличились и полеты американской тяжелой стратегической авиации, которая является носителем ядерного оружия, около российского воздушного пространства. Американцы в прошлом году перебросили на авиабазу в Великобритании Fairford сразу три типа имеющихся у них на вооружении тяжелых стратегических бомбардировщиков. Но они не оставались на Британских островах, а летали над Балтийским морем, а один даже приземлялся на эстонской военно-воздушной базе Эмари, что совсем близко к нашей территории", — сказал Владимир Козин.

Он отметил, что этим военная активность НАТО не ограничивается.

"В четыре раза возросла военно-морская активность около наших берегов и на Балтике, и в Баренцевом море, в Черном море. Американские корабли с ракетным оружием постоянно посещают черноморскую акваторию. В целом военная активность НАТО против нас увеличилась в пять раз, причем это сведения, которые озвучил генсек НАТО Йенс Столтенберг . Это связано с генеральной линией США — всегда держать Россию под прицелом. И пока нет никаких признаков изменения такой линии. Ситуация неприятная, но к ней нужно относиться спокойно, тщательно отслеживать и держать порох сухим", — отметил Владимир Козин.

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