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«Нужно держать порох сухим»: эксперт о росте военной активности у границ РФ
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«Нужно держать порох сухим»: эксперт о росте военной активности у границ РФ 

РИА Новости 35 минут назад
Разведку у границ России на прошлой неделе вели 23 иностранных самолета, российским истребителям дежурных сил ПВО шесть раз пришлось подниматься в воздух для их перехвата и сопровождения, следует из данных в официальном печатном органе Минобороны РФ, газете «Красная звезда».
"Нарушений воздушного пространства РФ не допущено", — отмечает издание.
Профессор Академии военных наук РФ, ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Владимир Козин в эфире радио Sputnik прокомментировал активность ВВС стран НАТО у границ России.
"Это необычная активность. При этом увеличилась не только обычная разведывательная деятельность в воздухе. Увеличились и полеты американской тяжелой стратегической авиации, которая является носителем ядерного оружия, около российского воздушного пространства. Американцы в прошлом году перебросили на авиабазу в Великобритании Fairford сразу три типа имеющихся у них на вооружении тяжелых стратегических бомбардировщиков. Но они не оставались на Британских островах, а летали над Балтийским морем, а один даже приземлялся на эстонской военно-воздушной базе Эмари, что совсем близко к нашей территории", — сказал Владимир Козин.
Он отметил, что этим военная активность НАТО не ограничивается.
"В четыре раза возросла военно-морская активность около наших берегов и на Балтике, и в Баренцевом море, в Черном море. Американские корабли с ракетным оружием постоянно посещают черноморскую акваторию. В целом военная активность НАТО против нас увеличилась в пять раз, причем это сведения, которые озвучил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Это связано с генеральной линией США — всегда держать Россию под прицелом. И пока нет никаких признаков изменения такой линии. Ситуация неприятная, но к ней нужно относиться спокойно, тщательно отслеживать и держать порох сухим", — отметил Владимир Козин.
У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — «ВКонтакте».
Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!
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