«Техмаш» создает боеприпасы для ударных беспилотников

"Еще одно наше новое направление — боевая нагрузка к ударным беспилотникам, уже отдельные работы ведутся, создаем образцы", — сообщил он.

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