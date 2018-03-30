ЕРЕВАН, 30 мар — РИА Новости. Концерн «Техмаш» создает боеприпасы для ударных беспилотников, заявил журналистам в пятницу в ходе выставки вооружений ArmHiTech-2018 заместитель гендиректора концерна Александр Кочкин.
"Еще одно наше новое направление — боевая нагрузка к ударным беспилотникам, уже отдельные работы ведутся, создаем образцы", — сообщил он.
На сегодняшний день известно о разрабатываемых в РФ проектах ударных беспилотников «Зеница» и «Охотник-У» (создают ОКБ Симонова и ПАО «Сухой»), также наработки по ударным беспилотникам есть у РСК «МиГ». При этом серийные поставки каких-либо ударных беспилотников в российскую армию пока не начались.