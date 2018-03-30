Саперы Северного флота провели занятия с подрывом льда

Военные инженеры СФ приняли участие в противопаводковых учениях.

На Северном флоте состоялся полевой учебный сбор военнослужащих инженерных подразделений для подготовки к действиям по защиты мостов и гидротехнических сооружений от ледохода, сообщил начальник пресс-службы СФ капитан 1 ранга Вадим Серга

«Флотские саперы провели ряд практических занятий по проведению инженерной разведки в местах предполагаемых ледовых заторов и различных способах расчетов и укладки зарядов для подрыва льда», — рассказал он.

По его словам, на одном из полигонов в Мурманской области в районе поселка Щукозеро саперы выполнили серию учебных подрывов льда на водоеме.

Всего антипаводковую подготовку прошли более 50 военнослужащих — саперы арктической и отдельной мотострелковой бригад, соединения морской пехоты и отдельного морского инженерного батальона.

Вадим Серга сообщил, что подобные сборы инженеров на Северном флоте проводятся ежегодно на базе отдельного морского инженерного батальона в преддверии паводкового периода.

«Необходимость их проведения была продиктована сложной паводковой ситуацией, сложившейся в 2013 году в отдельных районах Мурманской области. Тогда для подрыва ледового затора на реке Варзуга, из-за которого произошло подтопление 18 жилых домов в одноименном поселке Терского района, привлекалась саперная группа отдельной мотострелковой бригады Северного флота», — рассказал начальника пресс-службы флота.

В настоящее время противопаводковую подготовку поочередно проходят все военнослужащие по контракту саперных подразделений, как отдельных частей морской инженерной службы, так и соединений сухопутных и береговых войск Северного флота, в целях овладения навыками безопасного подрыва льда для предотвращения и ликвидации заторов на водоемах Кольского полуострова.