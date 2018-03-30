Ещё
Саперы Северного флота провели занятия с подрывом льда
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Саперы Северного флота провели занятия с подрывом льда 

ТК «Звезда» 35 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Военные инженеры СФ приняли участие в противопаводковых учениях.
На Северном флоте состоялся полевой учебный сбор военнослужащих инженерных подразделений для подготовки к действиям по защиты мостов и гидротехнических сооружений от ледохода, сообщил начальник пресс-службы СФ капитан 1 ранга Вадим Серга.
«Флотские саперы провели ряд практических занятий по проведению инженерной разведки в местах предполагаемых ледовых заторов и различных способах расчетов и укладки зарядов для подрыва льда», — рассказал он.
По его словам, на одном из полигонов в Мурманской области в районе поселка Щукозеро саперы выполнили серию учебных подрывов льда на водоеме.
Всего антипаводковую подготовку прошли более 50 военнослужащих — саперы арктической и отдельной мотострелковой бригад, соединения морской пехоты и отдельного морского инженерного батальона.
Вадим Серга сообщил, что подобные сборы инженеров на Северном флоте проводятся ежегодно на базе отдельного морского инженерного батальона в преддверии паводкового периода.
«Необходимость их проведения была продиктована сложной паводковой ситуацией, сложившейся в 2013 году в отдельных районах Мурманской области. Тогда для подрыва ледового затора на реке Варзуга, из-за которого произошло подтопление 18 жилых домов в одноименном поселке Терского района, привлекалась саперная группа отдельной мотострелковой бригады Северного флота», — рассказал начальника пресс-службы флота.
В настоящее время противопаводковую подготовку поочередно проходят все военнослужащие по контракту саперных подразделений, как отдельных частей морской инженерной службы, так и соединений сухопутных и береговых войск Северного флота, в целях овладения навыками безопасного подрыва льда для предотвращения и ликвидации заторов на водоемах Кольского полуострова.
ТК «Звезда»: последние новости
Начался призыв граждан на военную службу Дороги в Европе переоборудуют специально для техники НАТО Заместитель Министра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков проинспектировал воинские части ЦВО в Самарской области
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Не служивших по состоянию здоровья призовут в армию539
Минобороны прокомментировало обман радаров РФ313
Пока вы спали: Армия призовет 128 тысяч человек80
Тело Мавроди оказалось никому не нужно86
В Крыму высмеяли заявление Киева анекдотом97
Видео
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
04:41
Жителям Волоколамска выдали респираторы
Общество
Гусь наказал издевающегося над ним американца
В мире Общество
02:46
30-летняя Ирина Муравьева сыграла школьницу
Шоу-бизнес
03:52
Начало апреля будет дождливым и теплым
Общество Новости Москвы
00:25
В Плесецке запустили «Сармат»
Оружие Армия
00:52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Происшествия Пожары
00:24
В Таиланде автобус загорелся на ходу
Происшествия Автоспорт/Мотоспорт
03:32
США высылают торгпреда России
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение