В США на пляже нашли обломки корабля XVIII века

На пляже в штате Флорида обнаружены обломки корабля, построенного в XVIII веке, передает телеканал CBS 47.

Как сообщается, уникальную находку удалось сделать жителям округа Сент-Джонс, молодой женщине по имени Джулия Тернер, а также ее сыну-подростку.

Они рассказали журналистам, что вначале подумали, что обнаружили фрагменты пирса или забора. Тем не менее, когда они приблизились, то поняли, что это старинный корабль.

«Мы подошли, проверили и поняли, что это не простой пирс, а какой-то исторический артефакт», — указала женщина.

На место выехали специалисты, которые провели исследование, подтвердившее, что корабль построили в XVIII веке. По словам ученых, уникальность находки заключается в том, что подобные обломки очень редко оказываются на суше.

Ранее сообщалось, что в южной части Тихого океана нашли обломки американского легкого крейсера USS Juneau («Джуно»), затонувшего в ходе битвы за Гуадалканал во время Второй мировой войны.

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