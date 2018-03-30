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В США на пляже нашли обломки корабля XVIII века
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В США на пляже нашли обломки корабля XVIII века 

Мир24 44 минуты назад
На пляже в штате Флорида обнаружены обломки корабля, построенного в XVIII веке, передает телеканал CBS 47.
Как сообщается, уникальную находку удалось сделать жителям округа Сент-Джонс, молодой женщине по имени Джулия Тернер, а также ее сыну-подростку.
Они рассказали журналистам, что вначале подумали, что обнаружили фрагменты пирса или забора. Тем не менее, когда они приблизились, то поняли, что это старинный корабль.
«Мы подошли, проверили и поняли, что это не простой пирс, а какой-то исторический артефакт», — указала женщина.
На место выехали специалисты, которые провели исследование, подтвердившее, что корабль построили в XVIII веке. По словам ученых, уникальность находки заключается в том, что подобные обломки очень редко оказываются на суше.
Ранее сообщалось, что в южной части Тихого океана нашли обломки американского легкого крейсера USS Juneau («Джуно»), затонувшего в ходе битвы за Гуадалканал во время Второй мировой войны.
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