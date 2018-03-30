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Ростех создаст российскую систему управления для атомных и нефтегазовых объектов
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Ростех создаст российскую систему управления для атомных и нефтегазовых объектов 

ТАСС 54 минуты назад
МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Ростех осенью 2018 года выведет на рынок автоматизированную систему управления технологическими процессами (АСУ ТП) для объектов атомной энергетики и нефтегазовой промышленности, сообщил ТАСС представитель Ростеха.
В системе будут использованы исключительно российские аппаратные платформы и программное обеспечение, что гарантирует высокий уровень защиты системы от хакеров и несанкционированных вмешательств в работу стратегически важных предприятий. «Проектирование АСУ до августа, выход на рынок осенью 2018. Внедрение от 4 месяцев», — рассказал собеседник агентства.
По данным госкорпорации, сегодня на российском рынке доминируют АСУ ТП зарубежных компаний, в частности, японской Yokogawa, германской Siemens, шведской ABB, французской Schneider Electric. Российские производители при этом выпускают программное, или аппаратное обеспечение на базе импортного оборудования.
Российский программно-аппаратный комплекс создают специалисты научно-производственного объединения «Импульс» (входит в Ростех), которое специализируется на создании автоматизированных систем управления, в том числе для ракетных войск стратегического назначения. «Разработка станет первой полностью отечественной АСУ ТП, построенной на компонентной базе и ПО собственного производства, и предназначена для использования на объектах критически важной инфраструктуры с повышенными требованиями к безопасности», — сообщается в пресс-релизе Ростеха.
В сообщении Ростеха также отмечается, что в числе первых заказчиков системы — крупнейшие нефтегазовые компании. «Разработка также представляет потенциальный интерес для энергетических компаний, в том числе может обеспечивать управление технологическими процессами на объектах атомной энергетики», — говорится в сообщении.
АСУ ТП предназначена для дистанционного управления различными физическими процессами на производстве, повышения его эффективности и др. В состав системы входят исполнительные механизмы, промышленные логические контроллеры, вычислительная техника и специальное программное обеспечение.
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