Ростех создаст российскую систему управления для атомных и нефтегазовых объектов

МОСКВА , 30 марта. / ТАСС /. Ростех осенью 2018 года выведет на рынок автоматизированную систему управления технологическими процессами (АСУ ТП) для объектов атомной энергетики и нефтегазовой промышленности, сообщил ТАСС представитель Ростеха.

В системе будут использованы исключительно российские аппаратные платформы и программное обеспечение, что гарантирует высокий уровень защиты системы от хакеров и несанкционированных вмешательств в работу стратегически важных предприятий. «Проектирование АСУ до августа, выход на рынок осенью 2018. Внедрение от 4 месяцев», — рассказал собеседник агентства.

По данным госкорпорации, сегодня на российском рынке доминируют АСУ ТП зарубежных компаний, в частности, японской Yokogawa, германской Siemens , шведской ABB, французской Schneider Electric. Российские производители при этом выпускают программное, или аппаратное обеспечение на базе импортного оборудования.

Российский программно-аппаратный комплекс создают специалисты научно-производственного объединения «Импульс» (входит в Ростех), которое специализируется на создании автоматизированных систем управления, в том числе для ракетных войск стратегического назначения. «Разработка станет первой полностью отечественной АСУ ТП, построенной на компонентной базе и ПО собственного производства, и предназначена для использования на объектах критически важной инфраструктуры с повышенными требованиями к безопасности», — сообщается в пресс-релизе Ростеха.

В сообщении Ростеха также отмечается, что в числе первых заказчиков системы — крупнейшие нефтегазовые компании. «Разработка также представляет потенциальный интерес для энергетических компаний, в том числе может обеспечивать управление технологическими процессами на объектах атомной энергетики», — говорится в сообщении.

АСУ ТП предназначена для дистанционного управления различными физическими процессами на производстве, повышения его эффективности и др. В состав системы входят исполнительные механизмы, промышленные логические контроллеры, вычислительная техника и специальное программное обеспечение.