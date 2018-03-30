В Прикамье проводятся плановые учения по пожарной безопасности

На учениях отрабатывалась легенда возгорания из-за короткого замыкания электропроводки с перекидыванием огня на хозтовары, задымлением и срабатыванием сигнализации. Учения провели с целью проверки знаний обслуживающего персонала, тренировки личного состава гарнизона, систем противопожарной защиты и сигнализации, исправности источников водоснабжения.

Кроме того, личный состав 5 пожарно-спасательной части провел выездное профилактическое мероприятие для воспитанников пермского детсада № 96. Ребятам в игровой форме была доведена информация о правилах пожарной безопасности, которые необходимо неукоснительно соблюдать в детском саду и дома. Аналогичную встречу спасатели провели с учениками 2-5 классов школы № 47.

Учения по отработке действий в случае возникновения пожара по своей инициативе проводят крупные офисные центры Перми

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