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Клинцевич: Иностранные самолеты-разведчики у границ — свидетельство подготовки к войне
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Клинцевич: Иностранные самолеты-разведчики у границ — свидетельство подготовки к войне 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Министерство обороны РФ зафиксировало повышенную активность иностранной разведки у российских границ. По данным ведомства, за минувшую неделю ведомство было замечено 23 самолета-разведчика, ведущих разведку у границ России, в то время как на прошлой недели было замечено 16 таких летательных аппаратов.
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в эфире НСН рассказал, что подобную активность можно расценить как подготовку к военным действиям.
«Когда 23 разведывательных самолета беспрерывно дежурят в разных диапазонах с разными возможностями у границ Российской Федерации на фоне развязанной русофобии и якобы агрессивной сущности России, конечно, наши военные однозначно расценивают эту активность, как недружественную и агрессивную. Как подготовку к каким-то конкретным военным действиям», — заявил сенатор.
При этом сенатор напомнил, что Россия всегда будет готова к любым нападениям.
«Дело в том, что всегда поднимаются военные разведчики, проводятся анализы. Всегда они находят, они дежурят, и, конечно, это вызывает озабоченность. Я думаю, не случайно военные об этом говорят. Конечно, сегодня скрыть что-либо невозможно, но хочется просто им сказать: «Коллеги, мы же не хуже, и технические средства у нас не хуже, и мы видим, и наблюдаем не хуже». И 1941 года никто не допустит. Мы будем всегда готовы», — заключил Клинцевич.
В Минобороны заметили, что несмотря на повышенную активность разведки иностранных сил, нарушений воздушного пространства России не было.
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