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Дороги в Европе переоборудуют специально для техники НАТО
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Дороги в Европе переоборудуют специально для техники НАТО 

ТК «Звезда» 46 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
В прошлом году была проведена оценка транспортной инфраструктуры стран Североморско-Балтийского транспортного коридора, куда, в частности, входят такие страны, как Литва, Латвия, Бельгия, Эстония, Нидерланды, Германия, Польша и Финляндия.
В Европейском союзе сообщили о намерении упростить передвижение военнослужащих, а также военной техники между странами Евросоюза. Такая информация содержится в плане Еврокомиссии.
В прошлом году была проведена оценка транспортной инфраструктуры стран Североморско-Балтийского транспортного коридора, куда, в частности, входят такие страны, как Литва, Латвия, Бельгия, Эстония, Нидерланды, Германия, Польша и Финляндия.
По результатам анализа оказалось, что часть видов вооружений и военной техники по причине своих габаритов и массы не способны перемещать по мостам и железным дорогам, которые существуют в этих государствах.
Таким образом, ЕС намерен до конца 2019 года провести проверку всех дорог на предмет пригодности к передвижению военной техники. В случае необходимости будет проведена срочная реконструкция части объектов инфраструктуры Евросоюза.
Ранее в Минобороны РФ рассказали, как относятся к активности НАТО у российских границ.
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