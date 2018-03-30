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С сапёрами Северного флота проведено противопаводковое учение с подрывом льда
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С сапёрами Северного флота проведено противопаводковое учение с подрывом льда 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В нем приняли участие сапёры арктической и отдельной мотострелковой бригад, соединения морской пехоты и отдельного морского инженерного батальона.
На Северном флоте состоялся полевой учебный сбор военнослужащих инженерных подразделений для подготовки к действиям по защите мостов и гидротехнических сооружений от ледохода. В мероприятии приняли участие сапёры арктической и отдельной мотострелковой бригад, соединения морской пехоты и отдельного морского инженерного батальона.
В ходе сбора флотские саперы провели ряд практических занятий по проведению инженерной разведки в местах предполагаемых ледовых заторов и выполнению различных способов расчета и укладки зарядов для подрыва льда. На одном из полигонов в Мурманской области в районе поселка Щукозеро они провели серию учебных подрывов льда на водоеме.
Всего антипаводковую подготовку прошли более 50 военнослужащих.
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