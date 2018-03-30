С сапёрами Северного флота проведено противопаводковое учение с подрывом льда

В нем приняли участие сапёры арктической и отдельной мотострелковой бригад, соединения морской пехоты и отдельного морского инженерного батальона.

На Северном флоте состоялся полевой учебный сбор военнослужащих инженерных подразделений для подготовки к действиям по защите мостов и гидротехнических сооружений от ледохода. В мероприятии приняли участие сапёры арктической и отдельной мотострелковой бригад, соединения морской пехоты и отдельного морского инженерного батальона.

В ходе сбора флотские саперы провели ряд практических занятий по проведению инженерной разведки в местах предполагаемых ледовых заторов и выполнению различных способов расчета и укладки зарядов для подрыва льда. На одном из полигонов в Мурманской области в районе поселка Щукозеро они провели серию учебных подрывов льда на водоеме.

Всего антипаводковую подготовку прошли более 50 военнослужащих.