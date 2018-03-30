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Минобороны опубликовало видео испытания ракеты «Сармат»
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Минобороны опубликовало видео испытания ракеты «Сармат» 

Говорит Москва 1 час назад
Комплекс «Сармат» был представлен во время послания Владимира Путина к Федеральному собранию. Первые испытания ракеты были проведены в декабре прошлого года.
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