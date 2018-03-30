Эксперт: полеты самолетов НАТО у границ РФ не являются подготовкой к войне

Газета ВС РФ «Красная звезда» ранее сообщала, что за прошедшую неделю разведку у границ России вели 23 иностранных самолета, российским истребителям дежурных сил ПВО шесть раз пришлось подниматься в воздух для их перехвата и сопровождения. Издание отметило, что нарушений воздушного пространства РФ не допущено.

"Интенсивность разведывательных полетов авиации США и НАТО у границ России значительно возросла после вхождения Крыма в состав РФ. С тех пор еженедельно фиксируется примерно одинаковое количество таких полетов", — заявил РИА Новости в пятницу Мураховский.

По его мнению, разведполеты не свидетельствуют о подготовке НАТО к войне с РФ.

"Подготовка к войне характеризуется развертыванием у границ крупных наземных группировок войск и сил, а также ударной авиации", — отметил военный аналитик.