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Эксперт: полеты самолетов НАТО у границ РФ не являются подготовкой к войне
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Эксперт: полеты самолетов НАТО у границ РФ не являются подготовкой к войне 

РИА Новости 37 минут назад
Фото: Федеральное агентство новостей
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Увеличение интенсивности разведки летательными аппаратами иностранных государств не свидетельствует о подготовке НАТО к войне с Россией, для этого требуется развернуть у границ крупные сухопутные и авиационные ударные группировки, считает ведущий российский военный эксперт, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» полковник Виктор Мураховский.
Газета ВС РФ «Красная звезда» ранее сообщала, что за прошедшую неделю разведку у границ России вели 23 иностранных самолета, российским истребителям дежурных сил ПВО шесть раз пришлось подниматься в воздух для их перехвата и сопровождения. Издание отметило, что нарушений воздушного пространства РФ не допущено.
"Интенсивность разведывательных полетов авиации США и НАТО у границ России значительно возросла после вхождения Крыма в состав РФ. С тех пор еженедельно фиксируется примерно одинаковое количество таких полетов", — заявил РИА Новости в пятницу Мураховский.
По его мнению, разведполеты не свидетельствуют о подготовке НАТО к войне с РФ.
"Подготовка к войне характеризуется развертыванием у границ крупных наземных группировок войск и сил, а также ударной авиации", — отметил военный аналитик.
Он добавил, что в настоящее время США стали чаще использовать для разведки стратегический беспилотный летательный аппарат Global Hawk, «который, взлетая с авиабазы в Италии, совершает полеты у границ Новороссии и над акваторией Черного моря». «При этом он держится на довольно значительном расстоянии от границы», — уточнил эксперт.
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