Снайперскую винтовку «Точность» выпустят в серию в этом году

Директор напомнил, что винтовка уже принята на вооружение в интересах российских силовиков. «В этом году мы начинаем серийные поставки», — отметил он.

В апреле прошлого года сообщалось, что данное стрелковое оружие могут также закупить российские военные, но только после того, как решится вопрос замены иностранных комплектующих. В этой связи Семизоров пояснил, что в настоящее время готовится оборудование для того, чтобы к 2020 году «Точность» стала полностью отечественной.

Новый снайперский комплекс разработан на основе 7,62 миллиметровой винтовки

Т-5000

для задач армейского спецназа и сотрудников ФСО.

Ранее сообщалось, что Росгвардию обеспечат снайперскими винтовками «Точность» и системами нелетального акустического воздействия под названием «Шепот». «360» побеседовал с военными экспертами об особенностях нового оружия и узнал, как бойцы спецслужбы намерены его использовать.