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Снайперскую винтовку «Точность» выпустят в серию в этом году
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Снайперскую винтовку «Точность» выпустят в серию в этом году 

360tv.ru 28 минут назад
Фото: 360tv.ru
Серийные поставки снайперской винтовки «Точность» в подразделения ФСБ, ФСО и Росгвардии начнутся в текущем году. Об этом «Интерфаксу» рассказал глава Центрального научно‐исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) Дмитрий Семизоров.
Директор напомнил, что винтовка уже принята на вооружение в интересах российских силовиков. «В этом году мы начинаем серийные поставки», — отметил он.
В апреле прошлого года сообщалось, что данное стрелковое оружие могут также закупить российские военные, но только после того, как решится вопрос замены иностранных комплектующих. В этой связи Семизоров пояснил, что в настоящее время готовится оборудование для того, чтобы к 2020 году «Точность» стала полностью отечественной.
Новый снайперский комплекс разработан на основе 7,62 миллиметровой винтовки
Т-5000
для задач армейского спецназа и сотрудников ФСО.
Ранее сообщалось, что Росгвардию обеспечат снайперскими винтовками «Точность» и системами нелетального акустического воздействия под названием «Шепот». «360» побеседовал с военными экспертами об особенностях нового оружия и узнал, как бойцы спецслужбы намерены его использовать.
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