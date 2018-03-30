В Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил состоялся выпуск слушателей факультета переподготовки и повышения квалификации 

С окончанием обучения слушателей поздравил и вручил свидетельства заместитель начальника военной академии по научной работе генерал-лейтенант Чварков С. В.
Сегодня на факультете переподготовки и повышения квалификации военного института (управления национальной обороной) Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации завершили обучение офицеры органов военного управления и организаций Вооруженных Сил Российской Федерации.
В течение двух месяцев слушатели изучали и осваивали новые информационные технологии.
С окончанием обучения слушателей поздравил и вручил свидетельства заместитель начальника военной академии по научной работе генерал-лейтенант Чварков С. В. В своем выступлении он отметил возрастающее значение информационных технологий при решении задач укрепления обороноспособности страны.
В ответном слове выпускники поблагодарили профессорско-преподавательский состав академии за полученные знания, опыт и пожелали творческих успехов в подготовке высококвалифицированных кадров.