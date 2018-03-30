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Советский и российский спортсмен, депутат Государственной думы Александр Карелин провел мастер-класс для слушателей и научно-педагогических работников Военной академии Генерального штаба…
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Советский и российский спортсмен, депутат Государственной думы Александр Карелин провел мастер-класс для слушателей и научно-педагогических работников Военной академии Генерального штаба… 

ТК «Звезда» 55 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Обсуждались важнейшие вопросы взаимодействия армии и общества — патриотизм как основной элемент национальной идеи, воспитание молодежи и подготовка ее к службе в армии, престиж военного образования.
В Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации в рамках учебного курса «Армия и Общество» прошел мастер-класс на тему: «О роли военного сословия в сохранении и развитии отечественных традиций воспитания, образования и служения Отечеству», который провел советский и российский спортсмен, государственный и политический деятель, депутат Государственной Думы Российской Федерации Александр Карелин.
В ходе занятия обсуждались важнейшие вопросы взаимодействия армии и общества — патриотизм как основной элемент национальной идеи, воспитание молодежи и подготовка ее к службе в армии, престиж военного образования, а также социальные вопросы, касающиеся создания благоприятных условий службы в Вооруженных Силах Российской Федерации.
Александр Карелин обратил внимание на то, что возрастает значимость системного образования в военных вузах России. Он отметил, что современные условия требуют от офицеров высокого уровня подготовки и эрудиции, способности к анализу и творческому мышлению.
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