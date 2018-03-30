Советский и российский спортсмен, депутат Государственной думы Александр Карелин провел мастер-класс для слушателей и научно-педагогических работников Военной академии Генерального штаба…

Обсуждались важнейшие вопросы взаимодействия армии и общества — патриотизм как основной элемент национальной идеи, воспитание молодежи и подготовка ее к службе в армии, престиж военного образования.

В ходе занятия обсуждались важнейшие вопросы взаимодействия армии и общества — патриотизм как основной элемент национальной идеи, воспитание молодежи и подготовка ее к службе в армии, престиж военного образования, а также социальные вопросы, касающиеся создания благоприятных условий службы в Вооруженных Силах Российской Федерации

Александр Карелин обратил внимание на то, что возрастает значимость системного образования в военных вузах России. Он отметил, что современные условия требуют от офицеров высокого уровня подготовки и эрудиции, способности к анализу и творческому мышлению.