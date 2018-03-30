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Минобороны РФ увеличит число научных рот в 2018 году
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Минобороны РФ увеличит число научных рот в 2018 году 

ТАСС 51 минуту назад
МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Министерство обороны РФ создаст еще четыре научные роты, которые будут базироваться в военном технополисе «Эра». Об этом в пятницу в эфире телеканала «Россия 1» сообщил первый заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенант Евгений Бурдинский.
"В научные роты у нас конкурс — более 10 человек на место. И в этом году мы так же создаем еще четыре научные роты, в которые будет направляться молодежь. Причем четыре научные роты будут создаваться в технополисе «Эра». Самые новейшие там будут изобретения, новейшая техника будет поставлена — все самое новое, по последнему слову техники", — сказал он.
Кроме того, по словам Бурдинского, все солдаты срочной службы будут обучены работе на новейших образцах военной техники и вооружения.
"У нас в вооруженные силы в соответствии с гособоронзаказом поступают новейшие образцы техники. Но для того, чтобы управлять этими образцами, необходимо иметь соответствующий уровень подготовки", — сказал он.
Военный технополис «Эра»
Впервые о создании военного технополиса сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании в министерстве. Планируется, что в технополисе в интересах Вооруженных сил будут работать молодые ученые и выпускники научных рот, а также представительства научно-исследовательских институтов и оборонно-промышленного комплекса.
По словам директора технополиса Федора Дедуса, у специалистов «Эры» будут восемь основных направлений работы — информационно-телекоммуникационные системы и системы искусственного интеллекта, робототехнические комплексы, суперкомпьютеры, техническое зрение и распознавание образов, информационная безопасность, нанотехнологии и наноматериалы, энергетика и технологии и машины жизнеобеспечения, а также биоинженерные биосинтетические и биосенсорные технологии. Планируется, что над этими темами к 2020 году там будут работать более 2 тысяч ученых и инженеров.
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