Минобороны РФ увеличит число научных рот в 2018 году

"В научные роты у нас конкурс — более 10 человек на место. И в этом году мы так же создаем еще четыре научные роты, в которые будет направляться молодежь. Причем четыре научные роты будут создаваться в технополисе «Эра». Самые новейшие там будут изобретения, новейшая техника будет поставлена — все самое новое, по последнему слову техники", — сказал он.

Кроме того, по словам Бурдинского, все солдаты срочной службы будут обучены работе на новейших образцах военной техники и вооружения.

"У нас в вооруженные силы в соответствии с гособоронзаказом поступают новейшие образцы техники. Но для того, чтобы управлять этими образцами, необходимо иметь соответствующий уровень подготовки", — сказал он.

Военный технополис «Эра»

Впервые о создании военного технополиса сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании в министерстве. Планируется, что в технополисе в интересах Вооруженных сил будут работать молодые ученые и выпускники научных рот, а также представительства научно-исследовательских институтов и оборонно-промышленного комплекса.

По словам директора технополиса Федора Дедуса, у специалистов «Эры» будут восемь основных направлений работы — информационно-телекоммуникационные системы и системы искусственного интеллекта, робототехнические комплексы, суперкомпьютеры, техническое зрение и распознавание образов, информационная безопасность, нанотехнологии и наноматериалы, энергетика и технологии и машины жизнеобеспечения, а также биоинженерные биосинтетические и биосенсорные технологии. Планируется, что над этими темами к 2020 году там будут работать более 2 тысяч ученых и инженеров.