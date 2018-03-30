Минобороны продемонстрировало ракету «Сармат» в действии 

Министерство обороны России выложило в сеть видео, на котором продемонстрированы испытания тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Они прошли на космодроме Плесецк, передает RT. Ролик размещен на YouTube-канале ведомства.
Испытание позволило подтвердить характеристики комплекса при предстартовой подготовке и на начальном этапе полета ракеты, сообщает «Газета.ру».
Ракетный комплекс «Сармат» был представлен президентом России Владимиром Путиным 1 марта в ходе презентации новейших виды российского вооружения Федеральному собранию, сообщает RT.