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Минобороны продемонстрировало ракету «Сармат» в действии
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Минобороны продемонстрировало ракету «Сармат» в действии 

Национальная Служба Новостей 26 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Министерство обороны России выложило в сеть видео, на котором продемонстрированы испытания тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Они прошли на космодроме Плесецк, передает RT. Ролик размещен на YouTube-канале ведомства.
Испытание позволило подтвердить характеристики комплекса при предстартовой подготовке и на начальном этапе полета ракеты, сообщает «Газета.ру».
Ракетный комплекс «Сармат» был представлен президентом России Владимиром Путиным 1 марта в ходе презентации новейших виды российского вооружения Федеральному собранию, сообщает RT.
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