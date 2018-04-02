Ещё
Российские военные испытали новую ракету системы ПРО
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Российские военные испытали новую ракету системы ПРО 

Деловая газета «Взгляд» 32 минуты назад
Фото: Techdiver
На полигоне «Сары-Шаган» в Казахстане состоялись испытания новой модернизированной ракеты российской системы ПРО, сообщили в Минобороны.
По словам заместителя командующего объединением противовоздушной и противоракетной обороны ВКС генерала-майора Андрея Приходько, противоракета успешно выполнила задачу и поразила условную цель в установленное время, передает РИА «Новости».
Как отмечает официальный печатный орган Минобороны газета «Красная звезда», система ПРО предназначена для защиты Москвы от ударов средств воздушно-космического нападения.
Напомним, в феврале Минобороны отчиталось об успешных испытаниях ПРО А-235 «Нудоль». Еще один пуск, о котором подробно рассказывала газета ВЗГЛЯД, состоялся в ноябре минувшего года.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Коалиция во главе с Саудовской Аравией заявила о перехвате семи выпущенных из Йемена ракет Эстония не увидела повода для беспокойства в учениях Балтфлота России у границ Латвии В России начали испытывать опытный образец «Деривации-ПВО»
 Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США произошел крупнейший хакерский взлом57
В Британии заявили об отравлении Скрипалей гречкой1242
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»326
Саудиты принуждают Россию к сделке182
Илон Маск объявил о банкротстве Tesla9
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
00:53
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»
Происшествия
03:32
В Германии рассказали о значении высылки дипломатов
В мире Другое
05:37
В Японии раскрыли планы Терезы Мэй против РФ
Политика
01:00
В Британии назвали циничными вопросы РФ по делу Скрипаля
Политика
02:59
Байкалу грозит превращение в «Северное море китайцев»
Общество
02:54
Налогооблагаемая «Сумма»: за Магомедовым пришли
Компании Статьи
00:53
Як-3 протаранил машину при посадке
Происшествия
00:42
Ким Чен Ын собирается с визитом в Россию
Политика
03:37
«Вы не ослышались». Москвичам пообещали резкое потепление
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение