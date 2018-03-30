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Сквозь стену огня: тренировка саперов-штурмовиков
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Сквозь стену огня: тренировка саперов-штурмовиков 

ТК «Звезда» 27 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Батальон штурма и разграждения инженерно-саперной бригады центрального подчинения отработал действия по проделыванию проходов в минных полях и расчистки дорог с помощью специальной техники, а также разведку и штурм укрепленных огневых точек противника в городской застройке. О том, как проходили учения штурмовиков — в нашем в фоторепортаже.
На полигоне центра боевой подготовки Западного военного округа (п. Мулино, Нижегородская область) прошли учения батальона штурма и разграждения инженерно-саперной бригады центрального подчинения.
На учебно-тренировочных комплексах полигона инженеры-штурмовики отработали действия по проделыванию проходов в минных полях с применением установки разминирования УР-77, известной также как «Змей Горыныч», прокладке дорог в пересеченной местности, в том числе по сносу горящего лесного завала с использованием новейших инженерных машинах разграждения ИМР-3. Также были отработаны действия по ведению разведки и организации штурма укрепленной огневой точки в городских условиях с последующим захватом здания.
Бойцы роты штурма активно использовали специальные средства, в том числе тактический щит, штурмовые крюки и лестницу, входящие в новый общевойсковой комплект разминирования для штурмовых подразделений инженерных войск ОВР-3Ш.
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