Сквозь стену огня: тренировка саперов-штурмовиков

Батальон штурма и разграждения инженерно-саперной бригады центрального подчинения отработал действия по проделыванию проходов в минных полях и расчистки дорог с помощью специальной техники, а также разведку и штурм укрепленных огневых точек противника в городской застройке. О том, как проходили учения штурмовиков — в нашем в фоторепортаже.

На полигоне центра боевой подготовки Западного военного округа (п. Мулино, Нижегородская область ) прошли учения батальона штурма и разграждения инженерно-саперной бригады центрального подчинения.

На учебно-тренировочных комплексах полигона инженеры-штурмовики отработали действия по проделыванию проходов в минных полях с применением установки разминирования УР-77, известной также как «Змей Горыныч», прокладке дорог в пересеченной местности, в том числе по сносу горящего лесного завала с использованием новейших инженерных машинах разграждения ИМР-3. Также были отработаны действия по ведению разведки и организации штурма укрепленной огневой точки в городских условиях с последующим захватом здания.

Бойцы роты штурма активно использовали специальные средства, в том числе тактический щит, штурмовые крюки и лестницу, входящие в новый общевойсковой комплект разминирования для штурмовых подразделений инженерных войск ОВР-3Ш.