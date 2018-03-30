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Минобороны РФ опубликовало видео испытания ракеты «Сармат»
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Минобороны РФ опубликовало видео испытания ракеты «Сармат» 

Аргументы и Факты 43 минуты назад
Фото: Аргументы и Факты
Министерство обороны РФ опубликовало в соцсетях видеозапись испытаний тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат».
В ролике виден запуск ракеты, который был произведен на космодроме Плесецк. Вторые бросковые испытания подтвердили характеристики «Сармата» на начальном этапе полета.
Ранее в марте начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщал о подготовке к очередным испытаниям. Первые бросковые испытания новой ракеты прошли в конце прошлого года.
1 марта Владимир Путин в послании к Федеральному собранию рассказал о новейших видах стратегического вооружения, появившихся у России. Речь шла о 80 новых межконтинентальных баллистических ракетах, 102 баллистических ракетах подводных лодок и трех ракетных подводных крейсерах стратегического назначения «Борей». Кроме того, президент продемонстрировал кадры испытаний ракетного комплекса с планирующим крылатым блоком и показал действие ракеты с ядерной энергоустановкой и комплекса «Сармат».
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