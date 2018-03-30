«Уралкуз» подтвердил качество производства продукции для судоходства

Завод «Уральская кузница» (ПАО «Уралкуз», входит в Группу «Мечел» ) проверили инспекторы Российского морского регистра судоходства. По результатам комплексного освидетельствования предприятие подтвердило статус официального изготовителя продукции для строительства морских судов.

«Российский морской регистр судоходства» — одно из ведущих классификационных обществ мира, которое имеет право проверять производителей продукции для морского судостроения на соответствие требованиям Российского морского регистра судоходства и Международного кодекса по управлению безопасной эксплуатацией судов.

Продукция «Уралкуза» активно применяется в морском судостроении. Для изготовления судовых двигателей завод поставляет поковки из углеродистой и легированной стали: коленчатые валы, крышки, а также стержни шатунов. Инспекторы проверили технологическую линию по выпуску этой продукции.

Комплексный аудит включал инспекцию технологии изготовления продукции, измерений и испытаний. Также эксперты проверили уровень профессиональной подготовки и квалификации персонала, систему менеджмента качества. По результатам аудита «Российский морской регистр судоходства» подтвердил, что «Уральская кузница» производит металлопродукцию для судовых механизмов в соответствии с самыми строгими требованиями постройки морских судов.

Впервые «Уралкуз» прошел освидетельствование на соответствие требованиям Российского морского регистра судоходства в 2015 году и ежегодно подтверждает статус изготовителя продукции для морского судостроения.