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В Астраханской области прошла масштабная воздушно-огневая конференция ВКС
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В Астраханской области прошла масштабная воздушно-огневая конференция ВКС 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Были отработаны задачи преодоления системы противовоздушной обороны условного противника, завоевания господства в воздухе, уничтожения наземных и воздушных целей
В Астраханской области на полигоне Ашулук прошла воздушно-огневая конференция Воздушно-космических сил с участием представителей органов военного управления Вооруженных Сил Российской Федерации, руководящего состава главного командования, объединений и соединений ВКС.
В мероприятии были задействованы экипажи самолетов МиГ-29СМТ, МиГ-31БМ, Су-25СМ, Су-24М, Су-35С, Ту-22М3, расчеты радиолокационных станций подразделений РТВ, мобильных радиолокационных комплексов целеуказаний и комплексов ЗРС С-400, ЗРПК «Панцирь-С».
В ходе розыгрышей практических эпизодов были отработаны задачи преодоления системы противовоздушной обороны условного противника, завоевания господства в воздухе, уничтожения наземных и воздушных целей, прикрытия войск с воздуха, противовоздушного боя и ближнего маневренного воздушного боя пара на пару.
Во время мероприятия летный состав выполнил практические пуски управляемых ракет класса «воздух-воздух», отработал бомбометание и стрельбу из авиационных пушек по наземным целям, а расчеты зенитных ракетных систем С-400 и зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С» совершили практические пуски зенитных управляемых ракет.
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