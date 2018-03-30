В Астраханской области прошла масштабная воздушно-огневая конференция ВКС

Были отработаны задачи преодоления системы противовоздушной обороны условного противника, завоевания господства в воздухе, уничтожения наземных и воздушных целей

Астраханской области на полигоне Ашулук прошла воздушно-огневая конференция Воздушно-космических сил с участием представителей органов военного управления Вооруженных Сил Российской Федерации , руководящего состава главного командования, объединений и соединений ВКС.

В мероприятии были задействованы экипажи самолетов МиГ-29СМТ, МиГ-31БМ, Су-25СМ, Су-24М, Су-35С, Ту-22М3, расчеты радиолокационных станций подразделений РТВ, мобильных радиолокационных комплексов целеуказаний и комплексов ЗРС С-400, ЗРПК «Панцирь-С».

В ходе розыгрышей практических эпизодов были отработаны задачи преодоления системы противовоздушной обороны условного противника, завоевания господства в воздухе, уничтожения наземных и воздушных целей, прикрытия войск с воздуха, противовоздушного боя и ближнего маневренного воздушного боя пара на пару.

Во время мероприятия летный состав выполнил практические пуски управляемых ракет класса «воздух-воздух», отработал бомбометание и стрельбу из авиационных пушек по наземным целям, а расчеты зенитных ракетных систем С-400 и зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С» совершили практические пуски зенитных управляемых ракет.