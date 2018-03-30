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В Ростове-на-Дону прошли антитеррористические учения
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В Ростове-на-Дону прошли антитеррористические учения 

Ростовские Вести 28 минут назад
Вчера, 29 марта Национальным антитеррористическим комитетом совместно с Оперативным штабом Национального антитеррористического комитета в Ростовской области прошли антитеррористические учения по пресечению террористического акта на объектах массового пребывания людей, в том числе, ЖД транспорта. В рамках учений оперативные службы отработали действия спецслужб и правоохранительных органов по поиску учебных диверсионных групп на территории Ростова-на-Дону, а также совместные действия по пресечению к подготовке теракта, обезвреживанию опасных взрывных устройств, освобождению заложников, а также проведению эвакуационных и спасательных мероприятий в условиях чрезвычайной ситуации, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Ростовской области.
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