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Корабли ТОФ провели ракетные и артиллерийские стрельбы
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Корабли ТОФ провели ракетные и артиллерийские стрельбы 

Российская Газета 24 минуты назад
Фото: Российская Газета
В пятницу корабли Тихоокеанского флота выполнили плановые учебно-боевые задачи на морских полигонах Камчатки и Приморья. Были проведены ракетные и артиллерийские стрельбы, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский.
В заливе Петра Великого большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев» провел серию артиллерийских стрельб по морскому буксируемому щиту, имитирующему надводный корабль условного противника. Также был произведен пуск по надводной мишени зенитной ракеты комплекса самообороны «Кинжал».
В этот же день артиллерийские стрельбы по щиту провели ракетные катера «Р-29» и «Р-266».
У побережья Камчатки комплексную артиллерийскую стрельбу по морским и воздушным целям выполнил малый ракетный корабль «Мороз». Комендоры огнем зенитной артиллерии уничтожили макет плавающей мины. Кроме того, корабль осуществил пуски ракет зенитно-ракетного комплекса «Оса» по воздушной и морской мишеням.
Тактический фон для отработки задач кораблями создавали противолодочные самолеты Ту-142 и Ил-38Н морской авиации ТОФ.
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