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Новая ЗРС С-400 поступила на вооружение ВВО
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Новая ЗРС С-400 поступила на вооружение ВВО 

РИА Новости 47 минут назад
Фото: РИА Новости
ХАБАРОВСК, 30 мар — РИА Новости. Военнослужащие зенитной ракетной воинской части объединения авиации и противовоздушной обороны Восточного военного округа (ВВО) получили на вооружение новую зенитную ракетную систему (ЗРС) С-400, сообщает в пятницу пресс-служба округа.
"Зенитчики осваивают полученную технику на полигоне Ашулук (Астраханская область). Расчеты С-400 уже выполнили первые учебные (электронные) пуски. В апреле текущего года спланировано тактическое учение с боевым пуском ракет", — говорится в сообщении.
Отмечается, что после проведения стыковочных стрельб новая техника будет отправлена в пункт постоянной дислокации. Таким образом, в Восточном военном округе уже в нескольких зенитных ракетных воинских частях будет осуществляться боевое дежурство на ЗРС С-400.
С-400 является зенитной ракетной системой большой и средней дальности нового поколения. Она предназначена для поражения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения, в частности самолетов различных типов авиации, тактических, оперативно-тактических баллистических ракет, гиперзвуковых целей, постановщиков помех.
ЗРС С-400 вдвое эффективнее предшественников. Это единственная система, способная выборочно работать с использованием более четырех типов ракет с различной стартовой массой и дальностью пуска для создания эшелонированной обороны.
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