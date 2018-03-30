Минобороны зафиксировало у российских границ 23 самолета-разведчика 

Интенсивность воздушной разведки у российских границ за прошедшую неделю увеличилась, следует из материалов Минобороны, опубликованных в газете «Красная звезда». Так за минувшую неделю воздушную разведку в приграничных территориях России вели 23 иностранных летательных аппарата, тогда как неделей раньше их было 16.
Российские ПВО 6 раз осуществляли вылеты на перехват и сопровождали иностранные самолеты. Неделей раньше фиксировался 1 подобный вылет. Нарушений российского воздушного пространства допущено не было.
Также на минувшей неделе российские специалисты провели на территории США международную инспекцию в рамках договора о сокращении наступательных вооружений, подчеркивает Минобороны.