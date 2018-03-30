Китай вывел на орбиту два навигационных спутника Beidou

Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC) успешно запустила ракету-носитель «Чанчжэн-3Б» с двумя спутниками Beidou. Они станут частью глобальной системы навигации, которую КНР создает с 2000 года.

Как отмечает ТАСС , в этом году CASC собирается побить исторический рекорд, осуществив 35 ракетных запусков. Уже известно, что к 2019 году система Beidou покроет территорию всех стран Экономического пояса Шелкового пути, а еще спустя 12 месяцев корпорация планирует полностью завершить формирование системы. К тому времени на орбите будут находиться 35 спутников.

Кстати, 2018 год станет ключевым в развитии целого ряда китайских космических программ, многие проекты войдут в финальную фазу.