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Китай вывел на орбиту два навигационных спутника Beidou
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Китай вывел на орбиту два навигационных спутника Beidou 

Российская Газета 48 минут назад
Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC) успешно запустила ракету-носитель «Чанчжэн-3Б» с двумя спутниками Beidou. Они станут частью глобальной системы навигации, которую КНР создает с 2000 года.
Как отмечает ТАСС, в этом году CASC собирается побить исторический рекорд, осуществив 35 ракетных запусков. Уже известно, что к 2019 году система Beidou покроет территорию всех стран Экономического пояса Шелкового пути, а еще спустя 12 месяцев корпорация планирует полностью завершить формирование системы. К тому времени на орбите будут находиться 35 спутников.
Кстати, 2018 год станет ключевым в развитии целого ряда китайских космических программ, многие проекты войдут в финальную фазу.
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