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В Каспийском море корабли ВМФ России отбили нападение условного противника
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В Каспийском море корабли ВМФ России отбили нападение условного противника 

РИА Новости 27 минут назад
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 мар — РИА Новости. Отряд артиллерийских катеров Каспийской флотилии проекта 1204 «Шмель» провел учение по отражению нападения диверсионно-разведывательной группы условного противника, сообщил журналистам начальник пресс-службы Южного военного округа (ЮВО) Вадим Астафьев.
Учение проходило в акватории Каспийского моря в морском полигоне боевой подготовки.
По замыслу учения, отряд артиллерийских катеров Каспийской флотилии в составе четырех единиц при патрулировании акватории в зоне ответственности обнаружил группу быстроходных катеров, не отвечающих на запрос в радиосети. «При сближении с неопознанными надводными средствами отряд „Шмелей“ встретил вооруженное сопротивление», — рассказал Астафьев.
По его словам, экипажи артиллерийских катеров моментально вступили во встречный бой с условным противником и уничтожили быстроходные средства из 76-миллиметровых артиллерийской пушки «Д-56ТС». В ходе проведения учения для создания условий, максимально приближенных к боевым, были применены средства имитации и холостые боеприпасы.
Артиллерийские катера проекта 1204 «Шмель» предназначены для уничтожения речных судов и боевых катеров противника, содействия сухопутным войскам артиллерийско-пулеметным огнем, а также перевозки личного состава с вооружением. Особенностью данного проекта является возможность перевозки катера железнодорожным транспортом.
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