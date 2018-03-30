Ещё
В Приморье договорились с Южной Кореей о ремонте российских самолетов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Приморье договорились с Южной Кореей о ремонте российских самолетов 

РИА Новости 30 минут назад
Фото: РИА Новости
ВЛАДИВОСТОК, 30 мар — РИА Новости. Авиаремонтный завод в Приморье договорился с Южной Кореей о ремонте эксплуатируемых там российских самолетов, сообщает администрация края.
Врио губернатора края Андрея Тарасенко побывал на 322-м Авиационном ремонтном заводе и пообщался там с управляющим директором предприятия Александром Шпаковым.
"Сейчас мы активно наращиваем производство: договорились с Южной Кореей о ремонте российских самолетов, эксплуатируемых в этой стране. Совместно с владивостокским филиалом Дубненского машиностроительного завода планируем выпускать детали для фотоаппаратов, используемых в самолетах. Также работаем над созданием центра лазерных технологий, но нам нужна федеральная поддержка", — рассказал Шпаков.
Тарасенко поручил проработать вопрос о включении мероприятий по созданию центра лазерных технологий в федеральную целевую программу и направить обращение в Минпромторг РФ. Также врио губернатора поручил руководству завода изучить возможность открытия на базе ОАО «322 АРЗ» сборки поршневых двигателей для судов гражданской малой авиации.
Завод является ведущим предприятием по ремонту самолетов и вертолетов государственной и гражданской авиации в ДФО. Здесь ремонтируют авиатехнику третьего и четвертого поколения: самолеты Су-24 (МР), Су-17 (Су-22), Су-25 (УБ), Су-27 (УБ), вертолеты Ми-8, Ка-27ПС (ПЛ), Ка-29, Ка-32, а также самолеты легкомоторной авиации Ан-2, Як-52.
РИА Новости: последние новости
В Азербайджане опровергли сообщения о претензиях к оружию из России В России призовут не прошедших ранее военную службу по состоянию здоровья СМИ оценили готовность войск НАТО к быстрому развертыванию при конфликте
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Госдеп заявил о последствиях закрытия генконсульства в РФ106
Минобороны назвало глупостью «обман» ПВО в Сирии7
Сдувшаяся Пугачева наглоталась таблеток10
Песков «обрушился» на Навального62
Тело Мавроди оказалось никому не нужно13
Видео
РВСН снова испытали ракету «Сармат»
Оружие
Гусь наказал издевающегося над ним американца
В мире
00:52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Происшествия Пожары
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
Россия обвинила Британию в экспериментах над людьми
Политика
00:58
Белых медведей обеспечат жильем
Новости Москвы
00:22
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну
Политика В мире
01:00
Число автобусов «Магистрали» увеличат
Новости Москвы Автоспорт/Мотоспорт
00:58
США объяснили отказы в выдаче виз россиянам
Политика
02:26
Суд вынес приговор Шакро Молодому
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение