В Приморье договорились с Южной Кореей о ремонте российских самолетов

"Сейчас мы активно наращиваем производство: договорились с Южной Кореей о ремонте российских самолетов, эксплуатируемых в этой стране. Совместно с владивостокским филиалом Дубненского машиностроительного завода планируем выпускать детали для фотоаппаратов, используемых в самолетах. Также работаем над созданием центра лазерных технологий, но нам нужна федеральная поддержка", — рассказал Шпаков.

Тарасенко поручил проработать вопрос о включении мероприятий по созданию центра лазерных технологий в федеральную целевую программу и направить обращение в Минпромторг РФ . Также врио губернатора поручил руководству завода изучить возможность открытия на базе ОАО «322 АРЗ» сборки поршневых двигателей для судов гражданской малой авиации.

Завод является ведущим предприятием по ремонту самолетов и вертолетов государственной и гражданской авиации в ДФО. Здесь ремонтируют авиатехнику третьего и четвертого поколения: самолеты Су-24 (МР), Су-17 (Су-22), Су-25 (УБ), Су-27 (УБ), вертолеты Ми-8, Ка-27ПС (ПЛ), Ка-29, Ка-32, а также самолеты легкомоторной авиации Ан-2, Як-52.