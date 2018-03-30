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Минобороны РФ: 23 иностранных самолета провели разведку у границ России
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Минобороны РФ: 23 иностранных самолета провели разведку у границ России 

Аргументы и Факты 52 минуты назад
Фото: Аргументы и Факты
Министерство обороны РФ сообщило, что за минувшую неделю разведку у границ России вели 23 иностранных самолета, пишет Красная звезда.
Сообщается, что за указанный период российским истребителям дежурных сил ПВО шесть раз пришлось подниматься в воздух для перехвата и сопровождения.
При этом подчеркивается, что нарушений воздушного пространства РФ допущено не было.
Также в министерстве сообщили, что в течение недели российские специалисты провели одну международную военную инспекцию, которая прошла на территории США по договору о сокращении наступательных вооружений (СНВ).
Неделей ранее Министерство обороны России заявило, что за неделю 16 летательных аппаратов провели воздушную разведку вдоль границ страны.
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