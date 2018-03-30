Минобороны РФ: 23 иностранных самолета провели разведку у границ России

Сообщается, что за указанный период российским истребителям дежурных сил ПВО шесть раз пришлось подниматься в воздух для перехвата и сопровождения.

При этом подчеркивается, что нарушений воздушного пространства РФ допущено не было.

Также в министерстве сообщили, что в течение недели российские специалисты провели одну международную военную инспекцию, которая прошла на территории США по договору о сокращении наступательных вооружений (СНВ).

Неделей ранее Министерство обороны России заявило, что за неделю 16 летательных аппаратов провели воздушную разведку вдоль границ страны.