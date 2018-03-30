В России призовут не прошедших ранее военную службу по состоянию здоровья

Ранее законодательство не позволяло принимать на военную службу граждан, освобожденных от нее по состоянию здоровья, но впоследствии поправивших свое физическое состояние и желающих служить.

"Двадцать девятого декабря прошлого года президент Российской Федерации подписал федеральный закон № 444-ФЗ, в соответствии с которым эти граждане по достижении 27-летнего возраста могут после медицинского освидетельствования быть призванными на военную службу. Мы прогнозируем, что около трех тысяч таких молодых людей смогут исполнить свой воинский долг", — сказал Бурдинский в интервью газете «Красная звезда».