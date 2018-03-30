Российские истребители совершили шесть вылетов на перехват иностранных самолетов-разведчиков

За прошедшую неделю у границ России вели разведку 23 иностранных самолета.

За минувшую неделю у границ РФ вели разведку 23 иностранных самолета, из-за чего российским истребителям дежурных сил ПВО пришлось шесть раз подниматься в воздух для их перехвата и сопровождения.

Как пишет газета «Красная звезда», нарушений российских границ допущено не было.