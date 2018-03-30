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Российские истребители совершили шесть вылетов на перехват иностранных самолетов-разведчиков
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Российские истребители совершили шесть вылетов на перехват иностранных самолетов-разведчиков 

ТК «Звезда» 33 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
За прошедшую неделю у границ России вели разведку 23 иностранных самолета.
За минувшую неделю у границ РФ вели разведку 23 иностранных самолета, из-за чего российским истребителям дежурных сил ПВО пришлось шесть раз подниматься в воздух для их перехвата и сопровождения.
Как пишет газета «Красная звезда», нарушений российских границ допущено не было.
Также, по данным издания, на прошедшей неделе специалисты из России провели одну инспекцию на территории Соединенных Штатов по договору о стратегических наступательных вооружениях. Отмечается, что на территории РФ таких проверок не проводилось.
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