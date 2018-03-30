Почему иностранные самолёты проводят активную разведку у границ России

За неделю 23 разведывательных самолёта приближались к границам России . Как поясняют военные эксперты, страны НАТО продолжают политику давления на Москву . Кроме того, такие рейды — стандартный способ сбора информации о боевой готовности российских войск. О зарубежной воздушной разведке и её целях — в материале RT. В Минобороны РФ сообщили, что за прошедшую неделю разведку у границ России провели 23 иностранных самолёта. Истребителям дежурных сил ПВО шесть раз пришлось подниматься в воздух для их перехвата и сопровождения.

«Нарушений воздушного пространства РФ не допущено», — пояснили в ведомстве.

Кроме того, на прошедшей неделе российские специалисты провели одну инспекцию на территории США по договору о стратегических наступательных вооружениях. На российской территории таких проверок не было. Давление на Россию

Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин считает, что повышенное внимание к российским границам — признак давления, которое Запад пытается оказать на Москву.

«Это всё связано с давлением на Россию, оно сегодня многостороннее, начиная от провокации со Скрипалями, продолжая высылкой дипломатов и санкциями. Это всё элементы гибридной войны, в которой упрекают Россию, но на самом деле её ведёт Запад против нас», — рассказал эксперт в беседе с RT.

По его мнению, зарубежные страны пытаются продемонстрировать, кто в небе хозяин и «что Россия находится под прицелом». Но такой план только на руку Вооружённым силам России.

«На деле они просто тренируют нашу армию, наши средства противовоздушной обороны, наших пилотов истребителей-перехватчиков, так что спасибо им за заботу о повышении нашего высокого боевого мастерства. Пускай летают, запретить им никто не может, но мы будем извлекать из этого свою выгоду», — заключил Виктор Литовкин. «Плановая система»

В подобной активности у российских границ нет ничего необычного, страны — члены НАТО регулярно проводят подобную разведку. Так что говорить о всплеске воздушной разведывательной деятельности не приходится. Такого мнения придерживается главный редактор журнала «Национальная оборона» , член Общественного совета при Минобороны России Игорь Коротченко

«Это не всплеск, это постоянный режим. Цель и задачи — сбор информации о деятельности Вооружённых сил Российской Федерации, попытка вскрыть дислокацию наших войск и их нахождение в боевой готовности. То есть плановая система иностранной разведки с применением технических средств», — пояснил эксперт.

Он подчеркнул, что столько же самолётов (или даже больше) совершают облёт границ России фактически каждую неделю. По его оценке, это говорит о воинственном настрое Запада.

«Группировка спутников США и других стран НАТО, где есть спутники, ведёт постоянную техническую разведку. Они готовятся к боевым действиям. Вопрос о том, будет война или нет, это решают политики, а военные решают свои задачи. Идёт системный сбор информации по России о состоянии вооружённых сил, оценка боевой готовности войск и в том числе определение возможных целей», — рассказал член Общественного совета при Минобороны России. Сближение и сопровождение

При приближении иностранных военных самолётов к российским границам истребители ВКС РФ поднимаются в воздух, чтобы не допустить иностранные суда на территорию страны. При этом периодически из-за этого возникают споры. Западные политики называют сопровождение их самолётов нарушением, в Москве же подчёркивают, что ВКС РФ лишь охраняют территорию государства. Так, в конце января 2018 года российский Су-27 осуществил перехват американского самолёта радиоэлектронной разведки ЕР-3Е Aries II. Иностранный борт был обнаружен над нейтральными водами Чёрного моря, он двигался в сторону территории РФ. Истребитель из состава дежурных сил ПВО приблизился к американскому воздушному судну на безопасное расстояние, идентифицировал его и сопровождал, не допуская при этом нарушения границ России.