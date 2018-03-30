Ещё
ВКС РФ совершили шесть вылетов на перехват иностранных самолетов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ВКС РФ совершили шесть вылетов на перехват иностранных самолетов 

Российская Газета 48 минут назад
Фото: Российская Газета
Воздушно-космические силы РФ совершили за неделю шесть вылетов на перехват и сопровождение иностранных разведсредств у российских границ. Об этом сообщает газета «Красная звезда» со ссылкой на данные министерства обороны России.
Согласно опубликованной в издании инфографике, разведку вдоль границ РФ вели 23 зарубежных летательных аппарата.
Также отмечается, что российские специалисты провели в США инспекцию в соответствии с Договором о сокращении стратегических наступательных вооружений. На территории России иностранные эксперты инспекций не проводили.
Российская Газета: последние новости
Военно-транспортную авиацию перебросили на запад России На северо-запад России пришло оружие сокрушительной мощи Под Москвой танки отразили налет беспилотников
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Госдеп заявил о последствиях закрытия генконсульства в РФ78
Песков «обрушился» на Навального60
Минобороны назвало глупостью «обман» ПВО в Сирии4
Тело Мавроди оказалось никому не нужно11
Трамп заявил Путину, что победит в гонке вооружений31
Видео
РВСН снова испытали баллистическую ракету «Сармат»
Оружие
Гусь наказал издевающегося над ним американца
В мире
00:52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Происшествия Пожары
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
Россия обвинила Британию в экспериментах над людьми
Политика
00:58
Белых медведей обеспечат жильем
Новости Москвы
00:22
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну
Политика В мире
01:00
Число автобусов «Магистрали» увеличат
Новости Москвы Автоспорт/Мотоспорт
00:58
США объяснили отказы в выдаче виз россиянам
Политика
02:26
Суд вынес приговор Шакро Молодому
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение