ВКС РФ совершили шесть вылетов на перехват иностранных самолетов 

Воздушно-космические силы РФ совершили за неделю шесть вылетов на перехват и сопровождение иностранных разведсредств у российских границ. Об этом сообщает газета «Красная звезда» со ссылкой на данные министерства обороны России.
Согласно опубликованной в издании инфографике, разведку вдоль границ РФ вели 23 зарубежных летательных аппарата.
Также отмечается, что российские специалисты провели в США инспекцию в соответствии с Договором о сокращении стратегических наступательных вооружений. На территории России иностранные эксперты инспекций не проводили.